Гарантированный выезд в Европу, Азию и США
Успешно решаем вопросы по визам, переезду, ВНЖ, гражданству, открываем зарубежные счетаБесплатная консультация
С нами ваш выезд за границу станет максимально комфортным, решаем любые трудности, связанные с поездками за границу.
О компании
С нами ваш выезд за границу станет максимально комфортным. Мы решаем любые трудности, связанные с поездками за границу.
- Оформляем туристические визы в Европу, США, Великобританию, Австралию и ряд стран Азии (Китай, Япония, Сингапур и др.).
- Вид на жительство – разберем вашу ситуацию и подберем оптимальное решение. Во многих ситуациях есть возможность остаться в ЕС после въезда по туристической визе (не возвращаясь в РФ).
- Гражданство – помогаем с получением второго гражданства в ЕС и ряде других стран, которое открывает огромное количество возможностей. От российского гражданства отказываться не нужно.
- Открытие зарубежных счетов для расчетов за границей, пользования иностранными сервисами, хранения денежных средств и переводов за рубеж.
- Покупка недвижимости, открытие бизнеса, инвестиции в Европе – наши юристы проконсультируют и помогут на всех этапах.
- У нас есть партнеры в большинстве стран Европы, которые готовы решить большинство вопросов, возникающих при подготовке к поездке или на месте.
Наши услуги
сервис
Оформление краткосрочных и долгосрочных виз в ЕС, США, Австралию, Азию.Перейти к услуге
Бесплатная проверка, подготовка документов и полное сопровождение на всех этапах.Перейти к услуге
Срочное оформление (от 6 рабочих дней) и оформление без вашего присутствия.Перейти к услуге
Помогаем с получение ВУ в Польше без сдачи экзамена.Перейти к услуге
Деловые приглашения для визы на 180/365 дней.Перейти к услуге
Для пересечения границ стран, закрытых для прямого въезда из РФ.Перейти к услуге
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Давайте
Меня зовут Дмитрий, и я являюсь основателем VisaNews.
знакомиться ✈️
VisaNews — это целая семья, где я беру на себя ответственность как идейный вдохновитель и руководитель, а команда состоит из нескольких звеньев:
Первое звено команды — это мои помощники, которые оказывают вам клиентский сервис. Каждый их них компетентен в визовой и иммиграционной сфере, ежедневно дает вам консультации на разные темы, связанные с выездом зарубеж.
Всё, что мы предлагаем, мы пробуем сначала на себе и своих друзьях, и лишь затем предлагаем вам. По каждой услуге у нас есть «бэкграунд» и опыт первопроходцев.
Второе звено команды — это создание интересного контента — там трудится над актуальными и интересными темами креативная часть моей dream team.
Все самые актуальные новости мы публикуем в нашем Telegram канале, а также в VK и Instagram. Каждый пост — это индивидуальная экспертная оценка ситуации или новости и, конечно, множество наших успешных кейсов.
Не забываем вести и тревел тематики, рассказывая вам про интересные и полезные места. Пока не орел и решка, но кто знает. Все о переезде заграницу, с какими сложностями можно столкнуться, на что обратить внимание и куда пойти — разбираю лично я + привожу примеры моих клиентов.
Третье звено команды — это внутренние бизнес процессы, так как мы работаем официально — у нас есть компания, которая ведет коммерческую деятельность. Мы оказываем услуги строго по договору. Офисы находятся в двух городах: Владимир и Москва.
Мы работаем по всей России и еще нет такого уголка в нашей стране, где мы бы с чем-то не помогали. Также есть европейский партнер — для клиентов, которым удобно заключить договор в Европе. Моя компания основана в 2017 году, и за это время мы добились значительного успеха в туристической индустрии, а теперь и в иммиграционной.Перейти в телеграм-канал
Документы подавались по приглашению от сына. Ранее были визы на 1-2 года.Подробнее
Транзит через Стамбул, спросили только про количество иностранной валюты.Подробнее