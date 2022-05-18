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VisaNews

VisaNews — это целая семья, где я беру на себя ответственность как идейный вдохновитель и руководитель, а команда состоит из нескольких звеньев:

Первое звено команды — это мои помощники, которые оказывают вам клиентский сервис. Каждый их них компетентен в визовой и иммиграционной сфере, ежедневно дает вам консультации на разные темы, связанные с выездом зарубеж.

Всё, что мы предлагаем, мы пробуем сначала на себе и своих друзьях, и лишь затем предлагаем вам. По каждой услуге у нас есть «бэкграунд» и опыт первопроходцев.

Второе звено команды — это создание интересного контента — там трудится над актуальными и интересными темами креативная часть моей dream team.

Все самые актуальные новости мы публикуем в нашем Telegram канале , а также в VK и Instagram . Каждый пост — это индивидуальная экспертная оценка ситуации или новости и, конечно, множество наших успешных кейсов.

Не забываем вести и тревел тематики, рассказывая вам про интересные и полезные места. Пока не орел и решка, но кто знает. Все о переезде заграницу, с какими сложностями можно столкнуться, на что обратить внимание и куда пойти — разбираю лично я + привожу примеры моих клиентов.

Третье звено команды — это внутренние бизнес процессы, так как мы работаем официально — у нас есть компания, которая ведет коммерческую деятельность. Мы оказываем услуги строго по договору. Офисы находятся в двух городах: Владимир и Москва.

Мы работаем по всей России и еще нет такого уголка в нашей стране, где мы бы с чем-то не помогали. Также есть европейский партнер — для клиентов, которым удобно заключить договор в Европе. Моя компания основана в 2017 году, и за это время мы добились значительного успеха в туристической индустрии, а теперь и в иммиграционной.