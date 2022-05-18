Гарантированный выезд в Европу, Азию и США

Успешно решаем вопросы по визам, переезду, ВНЖ, гражданству, открываем зарубежные счета

Бесплатная консультация
Философия

С нами ваш выезд за границу станет максимально комфортным, решаем любые трудности, связанные с поездками за границу.

+3 года жизни в США и Европе
+5 000 успешных кейсов
Большинство услуг можем оформить дистанционно
На связи онлайн каждый день – бесплатные консультации по выезду
Работаем строго по договору
Нам доверяют клиенты по всей России и даже за ее пределами

О компании

С нами ваш выезд за границу станет максимально комфортным. Мы решаем любые трудности, связанные с поездками за границу.

  • Оформляем туристические визы в Европу, США, Великобританию, Австралию и ряд стран Азии (Китай, Япония, Сингапур и др.).
  • Вид на жительство – разберем вашу ситуацию и подберем оптимальное решение. Во многих ситуациях есть возможность остаться в ЕС после въезда по туристической визе (не возвращаясь в РФ).
  • Гражданство – помогаем с получением второго гражданства в ЕС и ряде других стран, которое открывает огромное количество возможностей. От российского гражданства отказываться не нужно.
  • Открытие зарубежных счетов для расчетов за границей, пользования иностранными сервисами, хранения денежных средств и переводов за рубеж.
  • Покупка недвижимости, открытие бизнеса, инвестиции в Европе – наши юристы проконсультируют и помогут на всех этапах.
  • У нас есть партнеры в большинстве стран Европы, которые готовы решить большинство вопросов, возникающих при подготовке к поездке или на месте.
Наши контакты

Наши услуги

Визовый
сервис

Оформление краткосрочных и долгосрочных виз в ЕС, США, Австралию, Азию.

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Вид
на жительство

Переезд в Европу проще, чем вам кажется.

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Второе гражданство

Бесплатная проверка, подготовка документов и полное сопровождение на всех этапах.

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Зарубежные счета

Оформляем карты в странах ближнего зарубежья и Европе.

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Заграничные паспорта

Срочное оформление (от 6 рабочих дней) и оформление без вашего присутствия.

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Замена российских прав на иностранные

Помогаем с получение ВУ в Польше без сдачи экзамена.

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Приглашения для иностранных граждан в Россию

Деловые приглашения для визы на 180/365 дней.

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Бизнес приглашения

Для пересечения границ стран, закрытых для прямого въезда из РФ.

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Вакцинации

Помощь с оформлением сертификатов вакцинации, признанных ВОЗ.

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Европолис на авто

Оформление страховки (зеленая карта) для зарубежных поездок на собственном автомобиле.

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Мы в телеграм

Присоединяйтесь к нам и узнавайте самые свежие новости в нашем канале:

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Давайте
знакомиться ✈️

Меня зовут Дмитрий, и я являюсь основателем VisaNews.

VisaNews — это целая семья, где я беру на себя ответственность как идейный вдохновитель и руководитель, а команда состоит из нескольких звеньев:

Первое звено команды — это мои помощники, которые оказывают вам клиентский сервис. Каждый их них компетентен в визовой и иммиграционной сфере, ежедневно дает вам консультации на разные темы, связанные с выездом зарубеж.
Всё, что мы предлагаем, мы пробуем сначала на себе и своих друзьях, и лишь затем предлагаем вам. По каждой услуге у нас есть «бэкграунд» и опыт первопроходцев.

Второе звено команды — это создание интересного контента — там трудится над актуальными и интересными темами креативная часть моей dream team.
Все самые актуальные новости мы публикуем в нашем Telegram канале, а также в VK и Instagram. Каждый пост — это индивидуальная экспертная оценка ситуации или новости и, конечно, множество наших успешных кейсов.

Не забываем вести и тревел тематики, рассказывая вам про интересные и полезные места. Пока не орел и решка, но кто знает. Все о переезде заграницу, с какими сложностями можно столкнуться, на что обратить внимание и куда пойти — разбираю лично я + привожу примеры моих клиентов.

Третье звено команды — это внутренние бизнес процессы, так как мы работаем официально — у нас есть компания, которая ведет коммерческую деятельность. Мы оказываем услуги строго по договору. Офисы находятся в двух городах: Владимир и Москва.

Мы работаем по всей России и еще нет такого уголка в нашей стране, где мы бы с чем-то не помогали. Также есть европейский партнер — для клиентов, которым удобно заключить договор в Европе. Моя компания основана в 2017 году, и за это время мы добились значительного успеха в туристической индустрии, а теперь и в иммиграционной.

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